Удар был нанесен по спальным районам и частному сектору.

Российские захватчики нанесли авиаракетный удар удар по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв", - написал он.

"Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где - то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы тяжело вам ни было. Берегите себя, я вас умоляю", - отметил городской голова.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела там находились около 4 тыс. людей, ведь продолжалась эвакуация жителей Донетчины в безопасные области Украины. В результате ракетного удара погиб 61 человек и 121 был ранен.

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