Своевременная эвакуация спасла десятки жизней.

В результате утреннего ракетного обстрела российскими оккупантами в Краматорске повреждено 810 квартир в 32 многоэтажках.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"810 квартир в 32 многоэтажках получили различные повреждения в результате авиаракетного удара по Краматорску, который россияне нанесли сегодня рано утром. Это - целенаправленный удар по гражданским, который мог привести к огромному количеству жертв, однако своевременная эвакуация спасла десятки жизней. Нет ни одного погибшего, но есть раненые - 25 человек", - подчеркнул он.

Кроме многоэтажек, добавил Кириленко, повреждены также 6 частных домов, две школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений.

В 5 многоэтажках отсутствует электричество, в 15 - газ, констатировал глава ОВА. Специалисты уже работают над восстановлением их подачи, отметил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, оккупанты осуществили ракетный обстрел Краматорска и обстреляли "Энергомашспецсталь". В результате удара пострадали по меньшей мере 25 человек, повреждены жилые дома, школа и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

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