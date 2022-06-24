Такой внезапный пропуск автомобилей одновременно с частичным выводом воинского контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями.

Оккупанты частично начали пропускать частные авто из Мариуполя в сторону Запорожья через Бердянск.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск. Частично начали пропускать частные авто. Еще очень ограниченно, но начали", - отметил он.

По словам Андрющенко, такой внезапный пропуск автомобилей на подконтрольную Украине территорию одновременно с частичным выводом воинского контингента может очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями.

"Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь пока есть окошко", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, что к временно оккупированному Мариуполю рашисты направили врачей из отсталых регионов РФ. Мариупольцы по четыре часа стоят на жаре в очереди за хлебом. Также в городе начали грабить пенсионеров.

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