Но наши парни и девушки с линии фронта сдерживают их и не дают продвигаться.

Оккупационные российские войска на фронте пытаются продвигаться, они изменили тактику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Егор Чернев, который постоянно находится в горячих точках.

"Россияне пытаются продвигаться, они изменили тактику. Если по Киевском и Черниговскому направлении они заходили техникой, как на парад, и мы эту технику жгли, то теперь сначала мощно работают артиллерией, чтобы сравнять с землей населенные пункты, и только после того идут. Но наши ребята и девушки с линии фронта сдерживают их и не дают продвигаться", - сказал он.

Народный депутат рассказал, что россияне массово используют как пушечное мясо бойцов из так называемых "ЛНР" и "ДНР", называя их "одноразовыми".

Чернев отметил, что хотя, к сожалению, сейчас сложно на всех фронтах, но на третий месяц войны наши партнеры "потеплели", и в Украину начинает поступать тяжелое вооружение, хотя мы об этом просили на первой-второй неделе войны. По его словам, сейчас армии нужны гаубицы и системы залпового огня.

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