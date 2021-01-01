Среди украинских воинов боевых потерь нет.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в вечернем сводке штаба ООС.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вражеская огневая активность была замечена несколько раз неподалеку Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие», - говорится в сводке.

Также, добавили в штабе, в обеденное время возле Авдеевки с направления населенного пункта Яковлевка было визуально обнаружено БпЛА противника типа «квадракоптер» с пересечением линии разграничения. Беспилотник сбили украинские воины.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Новолуганского – стрелковое оружие», - говорится в сводке.

В штабе отметили, что на многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

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Автор: УНИАН