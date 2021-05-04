На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Читайте такжеОккупанты на Пасху обстреляли украинские позиции возле Катериновки (видео)Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки, 3 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня», - сказано в сводке.

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных неподалёку от Водяного, Песков, Талаковки, Широкино, Лебединского, Крымского и Луганского.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 4 мая зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - неподалёку от Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в штабе.

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Автор: Виктория Токарева