На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.
Читайте такжеОккупанты на Пасху обстреляли украинские позиции возле Катериновки (видео)Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
«За минувшие сутки, 3 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня», - сказано в сводке.
Оккупанты обстреливали позиции украинских военных неподалёку от Водяного, Песков, Талаковки, Широкино, Лебединского, Крымского и Луганского.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра 4 мая зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - неподалёку от Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в штабе.
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