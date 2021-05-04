Потерь среди украинских военных нет \ REUTERS

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Читайте такжеОккупанты на Пасху обстреляли украинские позиции возле Катериновки (видео)Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки, 3 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня», - сказано в сводке.

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных неподалёку от Водяного, Песков, Талаковки, Широкино, Лебединского, Крымского и Луганского.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 4 мая зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - неподалёку от Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в штабе.

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Автор: Виктория Токарева