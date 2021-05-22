Оккупанты из запрещенных минометов обстреляли населенный пункт Пески, поврежден частный дом.
Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, обстрел произошел сегодня утром. Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.
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«В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина. При этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение. Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что случилось, и именно этим спас себе жизнь. Потому что следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома», - говорится в сообщении.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.
Кроме этого, в районе проведения ООС снайпер ранил украинского военного. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - тяжелое.
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