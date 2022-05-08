Украинские бойцы потроллили оккупантов, при этом отметив, что такие действия они воспринимают положительно.

Российские войска нередко "помогают" ВСУ: то предоставят трофейную технику, то открывают "дружественный огонь" по своим же. Так враг приближает победу украинских войск в этой войне.

На этот раз оккупанты ударили по собственным позициям из огнеметной системы "Солнцепек", сообщает в Facebook 97 пехотный батальон 60-й отдельной пехотной бригады.

"Российские оккупанты 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли", - говорится в сообщении.

Также украинские бойцы потроллили оккупантов, при этом отметив, что такие действия они воспринимают положительно.

"Мы понимаем, что на майские есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание - жгите себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады!" - заявили в 97-м батальоне.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины успешно контратакуют в Запорожской области.

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