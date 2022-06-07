В Луганской области из-за оккупантов тяжелая ситуация сложилась в Золотом и Тошковке.
Все горит вокруг Горского, поделился в Telegram глава Луганской областной военно-гражданской администрации.
"Вокруг Горского все горит. Тяжелее всего в Тошковке и Золотом... продолжаются обстрелы в Лисичанске...", - добавил он.
Чиновник отметил, что во вторник, 7 июня, всего из области эвакуировали 56 жителей.
Напомним, войска Российской Федерации вторглись в нашу страну рано утром 24 февраля. Сначала враги обстреливали военные объекты, а потом - и жилье мирных людей, в частности, в Луганской области, были жертвы и пострадавшие.
Позже оккупанты пошли в наступление на востоке украинского государства, "горячей точкой" стал Северодонецк, за город идут бои. В британской разведке предупреждали, что враги хотят отрезать город с юга и севера.
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