Оккупанты испытывают очень большие проблемы с формированием избирательных комиссий.

Для организации картинки "референдума" уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Орки не отказались от планов проведения референдума в Херсонской области, хотя благодаря тому, что население нашей области категорически отказывается участвовать в процессах его организации, испытывают очень большие проблемы с формированием избирательных комиссий", - сообщил он.

При этом добавил, что оккупанты стараются решить эту проблему путем обзвона с проведением так называемого опроса общественного мнения.

"Через глав ОСМД и раздачу "соцпомощи"собираются списки жильцов с контактами, которые после обработки станут основой избирательных списков. Кроме того, есть информация и о том, что для организации картинки "референдума" уже более трех недель в Херсоне находятся российские политтехнологи, которым поручили координацию этих процессов", - сообщил Соболевский.

Он обратился к жителям Херсонской области с призывом не принимать участия в подготовке и проведении "референдума".

"Это 100% будет квалифицировано как предательство и измена. Не дайте оркам вас использовать! ВСУ близко, и это чувствует сегодня каждый орк, который находится на Херсонщине!" - написал он.

Ситуация на Херсонщине:

19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с опрокидыванием тяжелого вооружения и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.

По данным британской разведки в Херсонской области в течение последних 48 часов идут тяжелые бои, поскольку украинские силы продолжают их наступление против русских войск к западу от реки Днепр.

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