В пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе прибыли около двух тысяч отмобилизованных.

Российские оккупанты формируют в Крыму мотострелковую дивизию за счет отмобилизованных из временно оккупированного Россией Крыма, Краснодарского края России и Республики Адыгея.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что продолжаются мероприятия частичной мобилизации, объявленной военно-политическим руководством России.

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"С 30 сентября этого года военные части противника, базирующихся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения Автономной Республики Крым, Краснодарского края и Республики Адыгея", - говорится в заметке.

В Генштабе также отметили прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в городе Севастополь, около двух тысяч отмобилизованных лиц.

Кроме того, сообщается, что в городе Буденновск Ставропольского края к 205 отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа по мобилизации прибыло около пяти тысяч человек.

"Известно, что в пункте постоянной дислокации части размещено около трех тысяч, остальные - в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

28 сентября постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что в оккупированном Крыму раздали не менее 1,5 тыс. повесток крымским татарам.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на днях в Херсонскую область направили две тысячи мобилизованных из оккупированного Крыма.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал народы Кавказа, Сибири и другие коренные народы в Российской Федерации бороться за свободу, поскольку Путин не остановится на первой волне мобилизации.

30 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в Хабаровском крае России чиновники установили коррупционные "тарифы" для получения отсрочки от мобилизации. Так, отмечают в Генштабе, отсрочка от мобилизации "стоит" 100 тыс. рублей, что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения.

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