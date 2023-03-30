О новом преступлении войск РФ на территории Украины рассказал очередной российский "валенок", попавший в плен.

Российский оккупант отметился "чистосердечным" признанием о том, что армия РФ "недавно" убила на временно оккупированной территории Украины несовершеннолетнего ребенка.

Об этом он заявил, находясь в плену украинской армии. По словам вражеского солдата, 12-летнего мальчика войска РФ казнили за десять дней до того, как сам оккупант попал к ВСУ. Соответствующий ролик опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Я узнал, что один российский "валенок" пристрелил ребенка двенадцатилетнего в поселке. Просто пристрелил 12-летнего пацана. Я не знаю, как там что получилось, но факт остается фактом. Он живой, а пацана похоронили", - сказал он.

Оккупанты убивают детей в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "смертельная" статистика среди украинских детей, которых уничтожают российские солдаты, неумолимо растет. Если по состоянию на август 2022 года речь шла о 1081 пострадавших и 363 убитых среди детей, то сейчас эти цифры значительно выросли. Реальной "картины" смертей не знает никто.

Ранее в Харьковской области от рук российского снайпера погиб маленький мальчик. Он также не дорос до совершеннолетия - его убили в возрасте 10-ти лет.

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