До войны 10-летняя девочка вместе с родителями жила в Харькове. В село ребенка перевезли, потому что считали, что там будет безопаснее.

25 февраля в селе Новый Бурлук на Харьковщине российский снайпер обстрелял местных жителей, убив 10-летнюю девочку и ранив ее дедушку и бабушку.

Об этом сегодня, 22 октября, сообщила прес-служба Нацполіції.

Машину обстреляли по дороге в магазин. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь. Во время транспортировки девочки в больницу в Чугуев автомобиль снова попал под обстрел. Ребенок погиб на месте, а дедушка с бабушкой получили ранения.

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Село Новый Бурлук с первого дня полномасштабной войны находилось под оккупацией. По словам местных жителей, захватчики вели себя вызывающе – поселились в домах граждан, отбирали автомобили, забирали домашний скот, еду, занимались мародерством и убивали.

По словам дедушки погибшей Николая Ковшара, до войны внучка вместе с родителями жила в Харькове. В село ребенка перевезли, потому что считали, что там будет безопаснее.

Тело ребенка дедушка нес на руках до ближайшей деревни. Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а потом перезахоронил на кладбище.

Деоккупация Харьковщины

Российские войска зашли в пограничный Волчанск 24 февраля.

Силы обороны Украины в начале сентября провели успешное контрнаступление на Харьковщине. Украинские флаги над Волчанском вернулись 12 сентября.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга 20 октября 2022 года, в Харьковской области освобождены 544 населенных пунктов. Под временной оккупацией России остается 32 населенных пункта.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в случае нового наступления на Харьковщину, ВСУ готовы.

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