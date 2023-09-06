На направлении Работино-Новопрокоповка наши военные преуспели и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные наступают южнее Бахмута. Как отметил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлении Работино-Новопрокоповка есть успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он, передает Military Media Center.

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают наступление южнее города Бахмут.

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"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - добавил Ковальчук.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в районе Бахмута стабильно тяжелая. Силы обороны Украины успешно отбили атаки российских войск в районе Клищиевки на Бахмутском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 5 сентября. "На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Клищиевки Донецкой области", - говорилось в сообщении.

Кроме того, 5 сентября стало известно, что президент Украины посетил украинских защитников на Бахмутском направлении и пообщался с командирами.

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