Украинские военные наступают южнее Бахмута. Как отметил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
"На направлении Работино-Новопрокоповка есть успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он, передает Military Media Center.
На Бахмутском направлении силы обороны продолжают наступление южнее города Бахмут.
"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - добавил Ковальчук.
Ситуация в Бахмуте
Ситуация в районе Бахмута стабильно тяжелая. Силы обороны Украины успешно отбили атаки российских войск в районе Клищиевки на Бахмутском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 5 сентября. "На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Клищиевки Донецкой области", - говорилось в сообщении.
Кроме того, 5 сентября стало известно, что президент Украины посетил украинских защитников на Бахмутском направлении и пообщался с командирами.