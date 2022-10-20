Тем временем наши Ми-24 и Ми-8 атаковали район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку Любомировки.

Штурмовая авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания вражеских ЗРК "Бук-2М", "Тор" и "Панцирь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплесів "Бук - 2М", "Тор" и "Панцырь", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 был атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку Любомировки", - говорится в сообщении.

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Ситуация на юге: что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом. По разным оценкам в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, по словам председателя ОВА Гайдая, "превращая их в пепел".

Туда стягиваются свежемобилизованные россияне, заключенные, приехало много техники и ПВО. В течение суток ВСУ отбили атаку врага на Белогоровку.

В свою очередь, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение вооруженных сил Украины вперед до конца 2022 года. Сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.