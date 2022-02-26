ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы.

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове Змеиный (Одесская область) во время его атаки.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие поступила перед тем как с защитниками потерялась связь.

По новой информации, военных могли переместить в Крым. В то же время это может быть информационным вбросом, который Россия использует, чтобы показать, что украинские защитники сдались.

"В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, ребята как можно быстрее вернутся домой, а информация, которая была получена в момент атаки о гибели, не подтвердится", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный. Все 13 защитников считались погибшими.

Перед тем, как с ними пропала связь, стало известно, что инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. Перед этим враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться.

Враг получил ответ – сдаваться никто не будет.

25 февраля около 20:00 в соцсетях появились сообщения о том, что украинские военные вернули контроль над островом Змеиным. В Госпогранслужбе эту информацию опровергли в комментарии УНИАН.