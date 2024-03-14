Игорь Лапин считает, что главное понимать стратегию, тактику и конечную цель.

Спецназовец и офицер ВСУ Игорь Лапин убежден, что без поддержки местного населения российские добровольцы до Москвы не дойдут.

Он отметил, что ничего плохого в действиях РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона он не видит, пишет "Эспрессо".

"Но мне жаль, что успехи данного мероприятия и глубина этого успеха в контексте километров углубления на территорию России зависят от информационного подогрева, которого я не видел. Вот эти ребята взяли Теткино, для меня это не является колоссальным успехом в противодействии путинскому режиму. Но не путинский режим летает на самолетах, стреляет из танка и запускает ракеты, это делают военнослужащие вооруженных сил РФ, поэтому тезис, что надо бороться с путинским режимом - фигня", - сказал Лапин.

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По его словам, больше импонирует борьба порабощенных народов за освобождение за независимость Белгородской Народной Республики, Курской Народной Республики, Башкортостана, Ичкерии - это глобальный процесс, а Теткино - "не очень мощно".

Он уверен, что если они собираются дойти до Москвы, то они должны иметь поддержку у населения.

"Вспомним Пригожина, когда он шел в Москву: ему носили воду, еду, цветы. Были кадры, что к российским добровольцам присоединяется местное население, и это должно быть главным месседжем акции, которая сейчас проводится, потому что без поддержки местного населения никто до Москвы не дойдет", - отметил защитник.

Лапин предлагает легализовать их на территории России, обеспечить деньгами, чтобы они через коррупционную составляющую могли купить динамит и пускать под откос поезда.

"Рельсовая война на территории России дала бы больше толку, чем поселок Теткино. Я могу ошибаться, но такими людьми, которые готовы бороться, можно было бы усилить протесты в Башкортостане, там уже назревало и могло полыхнуть. Мы этим не воспользовались", - отметил он.

Спецназовец считает, что главное понимать стратегию, тактику и конечную цель.

"Если конечная цель, как когда-то озвучивал Буданов, - зона безопасности в 40 км, пояс безопасности между Россией и Украиной, то батальоном в количестве 300 человек пояс в 2000 км на глубину 40 км не сделаешь. И еще раз подчеркну, без поддержки местного населения до Москвы они не дойдут", - добавил Лапин.

Рейд российских добровольцев - детали

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что они готовы начать переговоры с администрацией президента РФ, чтобы обменять освобожденное российское Теткино на оккупированный украинский Мелитополь. Он отметил, что идея Путина "не такая уж и плохая", имея в виду его слова относительно причин освободительной операции на территории РФ.

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