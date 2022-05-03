Парень бежал к пожилым соседям, предупредить о воздушной тревоге.

Погибший при ракетном ударе в Одессе 2 мая 15-летний подросток не успел зайти в укрытие, потому что хотел помочь соседям.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ракеты прилетели в общежитие в Одессе. Погиб 15-летний парень. Известно, что он бежал к своим пожилым соседям, у которых не было приложений тревоги на телефоне. Соседей он предупредил, а сам не выжил", – отметил Братчук.

Ракетный удар России по Одессе 2 мая

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Одессе прогремел мощный взрыв. Сразу сообщалось, что в результате ракетного удара были повреждены объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что российская ракета попала в общежитие, погиб 15-летний подросток.

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