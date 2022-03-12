Российские захватчики обстреляли онкологическую больницу в ночь на 12 марта.

Начальник областного управления здоровья Максим Безносенко показал последствия ночных обстрелов онкологической больницы в Николаеве.

Как сообщил Безносенко в Facebook, в результате атаки оккупантов повреждены окна и кареты "скорой помощи", припаркованные на территории медучреждения.

Пули врага попали прямо в палаты и кабинеты врачей.

Российские захватчики обстреляли онкологическую больницу в ночь на 12 марта. Количество пострадавших неизвестно.

Вечером в пятницу Николаев в очередной раз попал под артиллерийский огонь российских оккупантов. Террористы обстреляли город из "Смерчей" и "Градов".

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, комментируя ситуацию с безопасностью в городе, подтвердил, что россияне открыли хаотический огонь по больнице, интернату и попали в трубопровод котельной.

"Уезжают, стреляют и убегают, размещены в селах, квартируются в сельских домах, которые мы не можем мощно накрывать. Правил нет, теперь работаем с ними жестче", - сказал Ким.

Российско-украинская война

Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

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