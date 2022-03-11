Город снова попал под вражеский огонь.

Под обстрелы в Николаеве попала онкологическая больница.

Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко в Facebook.

"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Только что эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии", - отметил он.

Как сообщалось, вечером в пятницу Николаев в очередной раз оказался пол артиллерийским огнем российских оккупантов. Террористы обстреляли город из "Смерчей" и "Градов".