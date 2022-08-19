Реактор Запорожской атомной станции находится ниже уровня земли, отметила эксперт.

Пособники российских оккупантов корректируют огонь по Запорожской атомной электростанции так, чтобы не допустить аварии, но и снарядом реактор так просто не повредить.

Реактор ЗАЭС находится ниже уровня земли, рассказала эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью Obozrevatel.

"Есть также показания сотрудников ЗАЭС, которые уже эвакуировались. Они анонимно давали различные комментарии. Они рассказывали, что до обстрелов "росатомовские" прячутся в бомбоубежище или эвакуируются со станции. То есть они корректируют огонь и говорят военным, куда стрелять, чтобы не допустить аварии", - сказала собеседница.

По ее мнению, для реактора опасность могут представлять крылатые ракеты.

"...Снарядом так просто реактор не повредить, потому что он расположен ниже уровня земли... контейнеры с отработанным топливом и гермооболонка (пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов - Ред.) рассчитаны на падение легких самолетов. Это проектная прочность", - отметила Кошарная.

Напомним, российские оккупанты 24 февраля вторглись в Украине и с 4 марта держат под контролем ЗАЭС и город-спутник станции - Энергодар.

Противники не раз обстреливали территорию АЭС, поврежден ряд объектов.

Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

18 августа сообщалось, что в России могут рассмотреть вопрос о выводе в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков ЗАЭС, что приведет к ее остановке.

Справка УНИАН. Запорожская атомная электростанция имеет шесть энергоблоков, мощность каждого из них составляет 1 млн кВт.

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