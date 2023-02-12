Противники за сутки более 20 раз били из реактивных систем залпового огня.

В течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили десятки обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "В течение суток противник нанес два ракетных удара и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам там подверглись районы 13 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Прасковеевка, Зализнянское, Часов Яр, Бахмут и Клещиевка Донецкой области. Всего - 13 населенных пунктов", - сообщили в сводке.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта; на Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы Времовки и Новополя Донецкой области, Никополя Днепропетровской области и пяти населенных пунктов - Запорожской.

На Херсонском направлении в результате вражеского артиллерийского обстрела пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов.

Новый массированный обстрел Украины - что надо знать

Россияне с позднего вечера 9 февраля до обеда 10 числа запустили по Украине 71 крылатую ракету. Наши защитники ликвидировали более 60 крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

В Генштабе ВСУ утром 11 февраля сообщали, что за прошедшие сутки враг запустил по украинской земле 106 ракет, а также нанес 59 авиаударов.

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