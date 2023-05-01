Противники десятки раз били по украинской земле.

Российские оккупанты били по Украине ракетами, наносили авиационные удары и стреляли из РСЗО, погибли и ранены мирные люди.

Сегодня, 1 мая, было уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В целом, в течение суток противник нанес 19 ракетных ударов (наши защитники успешно уничтожили 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 13 авиационных ударов и совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что есть погибшие и раненые из числа гражданского населения, в частности, дети. Также разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Вражеские обстрелы Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 1 мая в результате вражеского обстрела в Черниговской области погиб ребенок, 2009 года рождения. Оккупанты запустили управляемые авиабомбы по селу Лизуновка, которое находится в Новгород-Северском районе.

Ранены двое мирных жителей. Частично разрушено здание общеобразовательной школы, которая не работала, а также повреждены частные дома.

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