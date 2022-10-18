Взрывы слышны в северной части города.

В Кривом Роге раздаются взрывы. До этого в городе и многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом в своем Telegram сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", - сообщил он.

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Вилкул также призвал горожан находиться в укрытиях.

Вражеские атаки на Днепропетровщину: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 октября, российские оккупанты пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе, все они были сбиты. 17 октября РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. На месте произошел пожар, разрушения были масштабными.

После этого оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область ракетами. ПВО сбила три из них, а одна попала по инфраструктуре.

Вечером 18 октября ВСУ уничтожили вісім иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которые летели атаковать города Украины.

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