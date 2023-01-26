В результате очередного обстрела Харьковской области в поселке городского типа Двуречная погибли двое мирных жителей.
Оккупанты сегодня днем, 26 января, обстреляли Двуречную, об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина", - отметил председатель ОВА.
Чиновник добавил, что детали насчет пострадавших и масштабов разрушений уточняются.
Ситуация в Харьковской области - сегодня это стоит знать
Враги уже не раз обстреливали территорию Харьковской области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру пгт Казачья Лопань и Купянска. В результате этих вражеских обстрелов ранена женщина, есть разрушения.
22 числа стало известно, что в регионе в результате вражеского артобстрела погиб один человек. В тот же день сообщалось, что противники из танков обстреляли кладбище.