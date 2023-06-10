Противник попал в промышленную площадку объекта газодобычи, отметили в Министерстве энергетики.

В результате ночной атаки, осуществленной российскими захватчиками, поврежден объект газодобычи, подача газа с этого объекта в газотранспортную систему прекращена.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, информируя о ситуации в энергосистеме по состоянию на субботу, 10 июня. "Ночью враг нанес очередной ракетно-дроновый удар по территории Украины. Зафиксировано попадание в промышленную площадку объекта газодобычи, в результате чего временно прекращена подача газа с этого объекта в газотранспортную систему. Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские ГЭС днепровского каскада работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия наводнения, возникшего в результате подрыва Каховской дамбы, и накапливают воду в верхних водохранилищах, чтобы сформировать необходимый запас для работы и генерации электроэнергии.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и вызванного им наводнения продолжается чрезвычайная ситуация на юге страны. В Херсонской области из-за подтопления обесточены 10 населенных пунктов, подтоплены 162 трансформаторные подстанции. В Херсоне из-за подтопления без света остаются более 15 тысяч потребителей. В Николаевской области подтоплено 13 населенных пунктов. Без электроснабжения более 2 тысяч потребителей.

В то же время в городе Херсон фиксируется уменьшение уровня воды. По состоянию на утро он составлял 4,79 м (максимум 5,68 м). Соответственно энергетики пытаются вести восстановительные работы там, где это возможно, и подключать потребителей.

Кроме того сообщается, что в результате вражеских обстрелов приграничья повреждены линии электропередачи в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. В Донецкой области обесточены 3 населенных пункта.

В результате предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация.

Кроме того, в Черниговской и Сумской областях есть обесточивание из-за непогоды, ведутся восстановительные работы.

Новые вражеские удары по Украине - сегодня это стоит знать

Как известно, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июня по объектам критической инфраструктуры и военным объектам Украины с северного и южного направлений враг выпустил 8 ракет наземного базирования различных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства Shahed-136/131.

В частности, враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также ударными дронами. Также была атакована Одесская и Харьковская области крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами. В Одессе жертвами вражеской атаки стали три человека.

Силы обороны Украины уничтожили две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных беспилотников.

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