Украинские пограничники успели укрыться.

Вражеские самолеты, которые обстреляли сегодня Сумщину, открыли огонь и по российской территории.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Самолеты, которые заходили со стороны России, дважды нанесли ракетно-бомбовые удары по украинской территории.

Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35.

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, которые несли службу на этом направлении, успели укрыться", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что во время одного из мероприятий вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевщине сообщают о 4 взрывах.

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