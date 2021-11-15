Французские дипломаты заявили, что урегулирование конфликта будет возможно только тогда, когда "замолчит" оружие.

Во Франции осудили нарушение Минских договоренностей поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе при обстреле населенного пункта Невельськое.

Об этом говорится в сообщении Посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Вчера недалеко от населенного пункта Невельськое вооруженные формирования (поддерживаемые Россией боевики – УНИАН) нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие. В результате были поломаны две машины Медицинских сил ВСУ и два санитара были ранены", – говорится в сообщении.

Читайте также"Новое оружие Путина": Арестович раскрыл планы Кремля по Украине"Мы осуждаем вчерашнее нарушение договоренностей по прекращению огня и гуманитарного международного права поддержанными Россией силами и призываем к полному соблюдению договоренностей. Нахождение политического решения на Донбассе возможно только тогда, когда молчит оружие", – заявили французские дипломаты.

Напомним, 14 ноября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, семь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта – повреждены жилые дома и прилегающая территория.

Автор: Виталий Саенко