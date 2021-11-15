Появилась реакция Франции на обстрел, осуществленный боевиками на Донбассе / иллюстративное фото ua.depositphotos.com

Во Франции осудили нарушение Минских договоренностей поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе при обстреле населенного пункта Невельськое.

Об этом говорится в сообщении Посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Вчера недалеко от населенного пункта Невельськое вооруженные формирования (поддерживаемые Россией боевики – УНИАН) нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие. В результате были поломаны две машины Медицинских сил ВСУ и два санитара были ранены", – говорится в сообщении.

Читайте также"Новое оружие Путина": Арестович раскрыл планы Кремля по Украине"Мы осуждаем вчерашнее нарушение договоренностей по прекращению огня и гуманитарного международного права поддержанными Россией силами и призываем к полному соблюдению договоренностей. Нахождение политического решения на Донбассе возможно только тогда, когда молчит оружие", – заявили французские дипломаты.

Напомним, 14 ноября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, семь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта – повреждены жилые дома и прилегающая территория.

Автор: Виталий Саенко