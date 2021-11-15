Во Франции осудили нарушение Минских договоренностей поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе при обстреле населенного пункта Невельськое.
Об этом говорится в сообщении Посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.
"Вчера недалеко от населенного пункта Невельськое вооруженные формирования (поддерживаемые Россией боевики – УНИАН) нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие. В результате были поломаны две машины Медицинских сил ВСУ и два санитара были ранены", – говорится в сообщении.
Читайте также"Новое оружие Путина": Арестович раскрыл планы Кремля по Украине"Мы осуждаем вчерашнее нарушение договоренностей по прекращению огня и гуманитарного международного права поддержанными Россией силами и призываем к полному соблюдению договоренностей. Нахождение политического решения на Донбассе возможно только тогда, когда молчит оружие", – заявили французские дипломаты.
Напомним, 14 ноября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, семь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта – повреждены жилые дома и прилегающая территория.