Аварийные службы ликвидируют последствия.

В небе над Киевом ночью было зафиксировано 23 вражеских беспилотника, 18 из них уничтожены.

"За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БпЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов. Обошлось без пострадавших. Однако обломками повредило проезжую часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия.

Видео дня

Атака дронов на Киев: что известно

По данным Киевской МВА, ночью сегодня, 19 декабря, столица выдержала несколько волн атак иранских Shahed. Сообщалось о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах.

Ранее сообщалось о сбитии около 15 из более 20 вражеских дронов.

Согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в целом этой ночью над Украиной уничтожено 30 из около 35 вражеских дронов-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: