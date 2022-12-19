Энергоснабжение отключено в трех районах области.

Из-за атаки российских оккупантов иранскими дронами-камикадзе в трех районах Киевской области отсутствует энергоснабжение. Наблюдаются также перебои со связью. В результате ударов ранения получили трое человек.

Такой информацией поделился председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона. Он дал следующий комментарий: "Последствия достаточно серьезные, у нас есть пострадавшие, три человека. У нас есть поврежденные частные дома, объекты критической инфраструктуры. Могу констатировать, что очень хорошо отработала наша ПВО... Почти все, что летело, было сбито, но не на 100%"

По словам Кулебы, в Киевской области сложилась непростая ситуация с энергообеспечением. Из-за атаки света нет в трех районах региона. А еще могут наблюдаться проблемы с мобильной связью.

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"Последствия атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения. Заживлена исключительно критическая инфраструктура", — добавил Кулеба.

Глава Киевской ОВА напомнил, что в области действуют "Пункты несокрушимости". В них можно выпить горячего чая и зарядить гаджеты.

Оккупанты атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе: что известно

Ночью, 19 декабря, рашисты ударили по Киеву барражирующими боеприпасами Shahed. Всего враг выпустил 23 беспилотника, 18 из которых сбили.

Целью противника были объекты критической инфраструктуры. В один из них оккупанты попали, после чего на Киевщине задействовали аварийные отключения энергоснабжения.

Из-за ударов также были повреждены частные дома и дорожное полотно. Ранения получили трое человек.

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