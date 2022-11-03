Он напомнил, что ранее они атаковали объекты транспортной инфраструктуры и нефтебазы.

Россия обстреливает энергетические объекты Украины, потому что надеется настроить людей против правительства и сломать украинское сопротивление.

Однако власти России очень сильно ошиблись в своей оценке общественно-политических настроений в Украине, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в интервью УНИАН.

Он прокомментировал обстрел 31 октября, когда РФ выпустила по территории Украины 50 ракет, 44 из них сбило ПВО. По разным оценкам, этот обстрел обошелся РФ в сумму около 700 миллионов долларов.

"Они видят, что после их отступления в Харьковской области, после нескольких месяцев безуспешного штурма Бахмута и Авдеевки, после безуспешных попыток сдерживать наступление украинских войск в районе Сватово-Кременной и правого берега Херсонской области им необходимо хоть что-то показать внутри. Они считают, что этим они пытаются сломать украинское сопротивление. Поэтому удары сейчас наносятся именно по энергетическим объектам", - сказал он.

Мусиенко напомнил, что ранее российские войска уже устраивали ракетный террор по объектам транспортной инфраструктуры, а также по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.

"Да, это доставило определенные неудобства и на некоторое время создало дефицит, но проблему решили. Сейчас у них следующая волна - это объекты энергетической инфраструктуры. Расчет на то, что накануне зимы нужно доставить мирному населению как можно больше проблем и спровоцировать волну критики со стороны украинского народа против правительства. Но это так не работает, потому что россияне очень сильно ошиблись в своей оценке общественно-политических настроений в Украине", - объяснил эксперт.

Также он отметил, что количество ракет в последних обстрелах постоянно уменьшается.

"Если посчитать, то 10 октября были выпущены 83 ракеты. Это не учитывая ракет С-300, которыми обстреляли Запорожье, Николаев и Харьков и не учитывая дроны-камикадзе. 17 октября было уже меньше ракет. Сейчас мы увидели порядка 50-ти. Можем констатировать, что у них не хватает ресурсов, чтобы неделями напролет проводить массированные ракетные обстрелы", - добавил Мусиенко.

Массированные обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, армия РФ систематически наносит массированные ракетные и авиационные удары по энергетическим объектам Украины.

В результате этого разрушена треть электростанций, серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

В Украине начались отключения света, украинцев просят экономить электроэнергию, особенно в самые пиковые для энергосистемы часы.

Власти уже договорились с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время визита в Киев сообщила, что Евросоюз готов поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита.

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