Военный эксперт Александр Мусиенко: Путин стремительно теряет контроль, прекратив войну, он потеряет и власть

Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью УНИАН рассказал о новых баллистических ракетах РФ от Ирана, судьбе украинского беспилотника и реальной ситуации с мобилизацией на территории России.

"Бункерный" опять произнес речь, где заявил, что обстрел инфраструктуры крупных городов Украины - это частично ответ за Севастополь. Но мы с вами знаем, что подобные атаки готовятся не два дня.

Естественно. Я хочу напомнить, что 10 октября, когда был обстрел Украины, это было после взрыва на Крымском мосту. За два дня российский Следственный комитет провел расследование, вышел якобы на руководителя украинской военной разведки и сказал, что это все они подстроили. Начались обстрелы, которые россияне хотели привязать к ответу за Крымский мост. Но это все не устраивается так быстро, это планируется заранее.

После успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Там был Путин. Буквально в эти же дни были обстрелы большой электростанции под Харьковом и гидротехнических сооружений в Кривом Роге. У Путина спросили о том, как он будет реагировать на отступление российских войск в Харьковской области, на что он ответил: "Мы уже отправили определенные сигналы. Дальше будет еще". Все стало понятно. Он публично об этом сказал. Это было еще до октября и это готовилось тщательно. Потом пришел Суровикин, участвовавший в нанесении жутких бомбовых ударов по территории Сирии. Я думаю, что он захотел выслужиться и показать, что его подход лучше, нежели у предшественников. Очевидно, они готовились неделями. Нужна была переброска боеприпасов, подготовка самолетов, планов, координат и так далее. За один день это не делается.

Массированные удары по Украине - картинка "успеха" для российского зрителя

31 октября по территории Украины было выпущено 50 ракет разного калибра. 44 ракеты сбило ПВО. Как пишут разные источники, это около 700 миллионов долларов. Чтобы что? Чтобы хоть что-то попало?

Они видят, что после их отступления в Харьковской области, после нескольких месяцев безуспешного штурма Бахмута и Авдеевки, после безуспешных попыток сдерживать наступление украинских войск в районе Сватово-Кременной и правого берега Херсонской области им необходимо хоть что-то показать внутри. Они считают, что этим они пытаются сломать украинское сопротивление. Поэтому удары сейчас наносятся именно по энергетическим объектам.

До этого были волны похожих ударов. Где-то в начале июня был ракетный террор объектов транспортной инфраструктуры, они взрывали железнодорожные мосты, подстанции и так далее. Ничего не вышло. Все с транспортом нормально и железная дорога работает. Ранее наносились интенсивные удары по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам. Да, это доставило определенные неудобства и на некоторое время создало дефицит, но проблему решили. Сейчас у них следующая волна - это объекты энергетической инфраструктуры. Расчет на то, что накануне зимы нужно доставить мирному населению как можно больше проблем и спровоцировать волну критики со стороны украинского народа против правительства. Но это так не работает, потому что россияне очень сильно ошиблись в своей оценке общественно-политических настроений в Украине.

Есть интересный факт по количеству обстрелов.

Если посчитать, то 10 октября были выпущены 83 ракеты. Это не учитывая ракет С-300, которыми обстреляли Запорожье, Николаев и Харьков и не учитывая дроны-камикадзе. 17 октября было уже меньше ракет. Сейчас мы увидели порядка 50-ти. Можем констатировать, что у них не хватает ресурсов, чтобы неделями напролет проводить массированные ракетные обстрелы.

Буданов говорил, что они могут еще у Ирана закупить баллистические ракеты "земля-земля". Это может по нам сильно ударить, потому что ПВО сложно их сбивать. Что с этими ракетами? Продаст ли ей Иран баллистические ракеты или санкции притормозят эту сделку?

Аналоги этих ракет в России - это "Искандер". Это баллистические ракеты, которыми РФ очень интенсивно обстреливала территорию Украины в конце февраля, в марте и в апреле. По состоянию на сейчас они практически не используются. Есть расчеты, свидетельствующие, что таких ракет на вооружении у РФ осталось около 35-40%. А 30% - это так называемый неприкосновенный запас.

Особенность "Искандера" в том, что он способен нести тактические ядерные заряды. Учитывая все угрозы и ядерный шантаж, они их берегут. С их производством возникли трудности из-за санкций, так как использовались западные комплектующие. Плюс мобилизация усугубила все, так как они забрали людей с оборонных предприятий. Сейчас я смотрел статистику, и в Нижегородской области 12 тысяч вакансий на предприятия, работающие в сфере военно-промышленного комплекса.

Иран, находясь под санкциями Совета Безопасности ООН, сумел продвинуться, провести испытания и принять на вооружение два типа баллистических ракет дальностью 300 и 700 км. 700 км - это точно дальше "Искандера". Недооценивать угрозы этих ракет не стоит. В Украине готовятся к тому, чтобы им противодействовать. Действительно, баллистическую ракету тяжелее перехватывать средством противовоздушной обороны, поэтому это будет доставлять дополнительную нагрузку на наши системы. Комплексно это увеличивает риски для украинских городов, потому что РФ получит дополнительные средства для ведения ракетного террора.

Опросы общественного мнения, которые проходили в Иране, свидетельствуют о том, что большинство населения настроено против увеличения военно-технического сотрудничества с Россией. Но пока власть там такая, какая она есть, она принимает эти решения и повлиять на них достаточно тяжело. Санкции, как мы видим, не смогли повлиять на производство беспилотников и ракет. Вряд ли они смогут приостановить поставку этого вооружения в Россию. Могло бы помочь изменение власти в самом Иране или нанесение ударов по объектам военно-промышленного комплекса.

Укроборонпром анонсировал украинский беспилотник, который в народе даже назвали "Летающим Хаймарсом". Как-то это все "заглохло". Известно ли вам что-то об этих разработках? Есть ли перспектива?

Есть у нас интересные разработки, которые ориентированы на перехват "Шахедов". Я думаю, в скором времени они будут презентованы. Это должно произойти как можно скорее, потому что времени у нас практически нет.

Планы российского командования в направлении Херсона

Виталий Ким прокомментировал обстрел Николаева 1 ноября. Погибла одна женщина. Он рассказал в двух словах о том, что происходит в направлении Херсона: оккупанты массированно выселяют людей из своих домов, минируют, распространяют слухи об обстрелах, сами готовятся обстреливать. Похоже на то, что они собираются остаться там надолго.

У российского командования там два плана. Первый план - до зимы сдерживать контрнаступление украинской армии. Они для этого бросают туда все ресурсы. Второй сценарий - если они увидят, что ресурсов для обороны Херсона недостаточно, попытаются обеспечить отход, вывезти как можно больше техники и вооружения. Судя по всему, они пока что придерживаются первого сценария, но им тяжело. Вывод на левый берег определенного количества сил и оккупационных администраций все же происходит. Также происходит создание оборонных укреплений на левом берегу по Днепру.

Что касается мобилизованных, то мы действительно видим, что этих людей расселяют по домам украинских граждан. Понятно, что никого не спрашивают. Нет же условий, чтобы их где-то разместить, поэтому направляют по домам. Мы даже видели, что некоторые жили на фермах.

На что настраиваться мирному населению, которое осталось в Херсоне? Мы говорим не о коллаборантах, а о тех, кто ждет освобождения и прихода Украины. Как выживать в этих условиях?

Тяжело. На примерах тех городов и сел, которые деоккупирует украинская армия, мы видим что оставляют оккупанты. Разрушения, братские могилы, погибшие, люди, которых пытали. Сейчас в Харьковской области есть много характерных примеров, когда в камерах делали пыточные, ходили по домам, пытались найти украинских активистов и так далее. Людям нужно понимать, что о них никто не забыл. В Украине на неоккупированной части предпринимаются все попытки для того, чтобы деоккупировать эти территории. Российские решения о незаконной аннексии никто признавать не будет. Это четкие позиции. Им важно запастись терпением и обезопасить себя насколько это возможно. Если есть возможность выехать, конечно, нужно выезжать. Но если это невозможно, нужно сконцентрироваться на том, чтобы выжить. Важно не вступать в связь с оккупационными властями и коллаборантами, не вестись на их пропаганду и дождаться освобождения. Другого выхода здесь нет.

Что вы посоветуете делать тем украинцам, которые оказались во временно оккупированном Крыму или на территории России не по своей воле? Это же депортация чистой воды.

Я знаю истории, когда люди проехали через Крым. С одной стороны им предлагают там оставаться, а с другой стороны никаких условий для этого не создают. Это же оккупанты только рассказывают: "Мы вам создадим условия". Люди просто искали возможность как продвинуться дальше и выезжали через Эстонию, например. Граждан Украины там выпускают.

Я допускаю, что есть люди, у которых условия так сложились, что они вынуждены быть в Крыму или ехать куда-то в Ростовскую область. Я уверен, что как только у них появится возможность, они будут возвращаться.

Черноморский флот России неэффективен на 70%

Что случилось в Севастополе, что именно пострадало? Действительно ли 70% Черноморского флота сейчас выведено из строя?

Сначала нужно разобраться в том, для чего существует флот и какие задачи он должен выполнять. Флот существует в первую очередь для того, чтобы защитить побережье своего государства. Второе - во время какого-то конфликта или войны использовать свои ресурсы для морской блокады противника и его инфраструктуры. Третье - для возможности высадки десанта с моря на побережье врага. Что из этого всего может осуществить Россия? Они могут только продолжать обстрелы "Калибрами" с Черного моря. 31 октября ракет "Калибр" не было, то есть с Черного моря они пусков не проводили. Может ли Россия высадить десант? Они от этих планов отказались, поскольку у Украины появились противокорабельные ракеты и их десантные корабли пойдут на дно. Могут ли они обстрелять побережье со своей артиллерии? Нет. Они могут устроить блокаду в районе береговой линии? Сомнительно. Поэтому к берегам Украины и не подходят. Может ли Россия гарантировать безопасность своих кораблей и судов в районе Севастополя? Сомнительно. Особенно после того, что произошло в субботу, и после нанесения ударов по аэродрому в Саки. Россия тогда отвела часть своих кораблей и самолетов в Новороссийск. Они реально опасались. Поэтому сейчас все могущество и величие Черноморского флота сводится к тому, что они могут только маневрировать и обстреливать территорию Украины ракетами "Калибр", пока те не закончились.

Из "обидевшейся песочницы" последовало заявление о том, что зерновые договорённости соблюдаться не будут, на что Эрдоган сказал: "То, что вы так думаете - ваши проблемы. Договаривались значит договаривались". Украина, ООН и Турция договорились о проходе 14 кораблей. Сможет ли Россия как-то помешать, если ООН и Турция решили продолжать экспорт украинского зерна?

Украина продемонстрировала себя как партнера, который готов выполнять свои обязательства. Я хочу напомнить, что в момент, когда начало действовать зерновое соглашение, Россия обстреляла Одесский порт.

России дали понять, что если она не хочет принимать участие в зерновой сделке, то будут искать другие способы. И вот уже министр обороны Турции заявил о том, что ситуация в Украине не должна влиять на эту сделку. Со стороны РФ это еще один из элементов шантажа.

На что может дальше пойти Россия? Может ли она обстрелять судна, на которых вывозят зерно?

Нельзя сказать, что таких рисков не существует вообще. Но мне кажется, пока одним из гарантов выполнения зерновой сделки является Турция, Россия на это не отважится.

Финны заявили, что готовы поставить на своих границах с Россией ядерное оружие в случае вступления в НАТО. В Польше о "ядерке" говорят. Получается, Путин всех шантажировал этим оружием, а теперь может получить на своих границах ядерный потенциал? Доигрался?

Это ответная реакция на запугивание со стороны России, на шантаж, постоянные конфронтации и провокации со стороны Кремля. Буквально на днях авторитетное немецкое издание Spiegel написало о том, что Россия рассматривала возможность нанесения тактического ядерного удара и по Германии. Их ракеты в Калининграде - это тоже угроза, поэтому Запад отвечает и прибегает к контрдействиям.

Я хочу напомнить о том, откуда вообще появились заявления президента Польши о возможность размещения американского ядерного оружия на их территории. Они появились после того, как Лукашенко с Путиным обсуждали возможность размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Это все ответные действия. Это механизмы сдерживания, которые должны давать сигналы Кремлю о том, что использование тактического ядерного оружия будет иметь серьезные далекоидущие последствия.

Не могу не спросить об учениях на границе Румынии и Украины с участием американских военных. На что они намекают?

Во-первых, эти учения о том, что НАТО гарантирует защиту своих границ. Во-вторых, они очень внимательно наблюдают за ситуацией в Украине. Конфронтация продолжается и Путин постоянно пытается расширить ее. Мы видим, что сюда уже определенным образом подключается и Молдова. Это происходило еще в мае-июне, когда были провокации на территории непризнанного Приднестровья. Пытались обвинить Украину. Тогда были признаки втягивания Приднестровья в войну и даже перенесение боевых действий на территорию Молдовы. А там Румыния, а там уже НАТО. Они очень пристально следят за этим, реагируют и готовятся. Если будет продолжение конфликта, они могут вмешаться.

Кстати, две ракеты пролетело над территорией Молдовы. Обломки одной из ракет упали на их территорию. Молдова какое-то время молчала, а потом объявила персоной нон грата представителя российского посольства. Это все, что может сделать сейчас Молдова?

Хорошо, что хоть так произошло. Они не оставили этот инцидент без внимания и осудили в своем заявлении действия России. Плюс выслали сотрудника дипломатической миссии. Это сигнал, что они не отмалчиваются.

Украина начинает работу по подписанию декларации со всеми членами НАТО. Владимир Зеленский сообщил, что декларация, которую он подписал с премьер-министром Чехии, содержит конкретное направление нашего сотрудничества для имплементации стандартов НАТО в Украине. Что это значит?

Как известно, наш курс в НАТО остается неизменным. Мы подали заявку. Соответственно, мы наращиваем сотрудничество. По военным стандартам уже сделано очень много. Сейчас мы фактически на пути важного дипломатического процесса с каждой страной-участницей Альянса, где мы просим поддержки нашего будущего членства в НАТО. Они касаются и ЕС. Данные декларации - продолжение интеграции Украины в Североатлантический альянс.

Американские военные сейчас проводят выездные проверки оружия в Украине. Представитель министерства обороны США говорит, что было проведено уже несколько таких проверок там, где позволяют условия безопасности. По его словам, украинские официальные лица прозрачны в отношении распределения оружия и поддерживают эти проверки. Что это за проверки и почему они возникли?

Они возникли, чтобы снять любые спекуляции насчет того, что Украина может не по назначению использовать поставляемое оружие. Кстати, это была инициатива Украины. Именно мы предложили западным партнерам вести контроль за распространением помощи и ее использованием. США создали отдельную структуру, которая это контролирует. Эта прозрачность, подотчетность, честность и открытость перед нашими партнерами.

Хотелось бы поговорить про "грызню" с генералами РФ. Была история с Лапиным. То его уволили, то не уволили. Пригожин недавно заявил, что Зеленский как-то хорошо выглядит. Что там сейчас происходит? Складывается впечатление, что Путин там только как пресс-секретарь выступает.

Путин пытался все эти годы выстраивать мощную централизованную систему, как он думал. Сейчас она дает сбои на разных этапах. Например, глава Башкортостана высказал свое недовольство мобилизацией, потому что забрали детского нейрохирурга из больницы в армию, хотя он бы мог проводить операции.

Путин теряет контроль, потому что он одержим войной как способом сохранить власть. Он одержим конфронтацией с Западом. Путин не справляется с внутренним контролем, и на фоне этого выходят деятели как Пригожин, Кадыров.

Сейчас Гиркин формирует свой вооруженный батальон. Эти люди открыто показывают свое недовольство. Пригожин снимает ролики и показывает, что Минобороны плохо обеспечивает бойцов. Это означает, что у Пригожина и ему подобных есть амбиции искать опоры на будущее. Сейчас он ищет опору в военных, как большевики искали угнетенный класс, которому они готовы помочь - рабочие, крестьяне и военные. Военные, которым надоели поражения в Первой мировой войне, пошли в результате на Петроград. Пригожин формирует свою основу из таких же недовольных людей. Он критикует Шойгу, Минобороны и остальных, а ему никто ничего не может сказать.

Путин уже не выглядит настолько сильным. Война затянулась. Какая "специальная военная операция" длится столько времени? Успехов нет. Он не может это закончить, потому что тогда он сразу теряет власть.

Шойгу недавно заявил, что мобилизация закончилась. Это правда или только слова?

Как она может закончиться, если указ президента России не утратил свою силу? Путин выступает и говорит: "Все, мобилизационные мероприятия прекращены!" Но он выступает в роли царя, который и есть закон. Дело в том, что в указе о проведении мобилизации не указаны сроки. Это все манипуляции. Пока не будет указа о прекращении, мобилизационные мероприятия действуют.

Диана Шароди, Тала Калатай