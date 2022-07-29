Противники могли хотеть сорвать новый обмен пленными, считает офицер разведки.

В захваченной Еленовке Донецкой области российские оккупанты могли обстрелять исправительную колонию, в которой, в частности, удерживали пленных защитников Украины, и обвинить в этом украинскую сторону, чтобы скрыть собственные преступления или деморализовать наших воинов.

Противники могли осуществить циничную кровавую провокацию, чтобы сорвать новый обмен пленными, рассказал офицер разведки в комментарии Obozrevatel.

Собеседник отметил, что враг совершил обстрел колонии в Еленовке менее чем через сутки после того, как в сети появилось видео страшных пыток, которые оккупанты применяли к украинским бойцам.

"В России поняли, что это будет иметь серьезные последствия. После этого и произошла циничная кровавая провокация с военнопленными", - заявил офицер.

Напомним, 28 июля в сети появилось видео, на котором снято, как оккупант отрезал пленному военному гениталии канцелярским ножом. Впоследствии стало известно, что воина застрелили, а затем привязали к ногам веревки и тащили по земле.

29 июля пророссийские боевики утверждали, что в результате удара по бараку в колонии Еленовки погибли 40 украинских бойцов. Пропагандисты РФ обвинили в ударе защитников Украины. Позже росСМИ сообщили, что было более 50 жертв.

В украинской разведке поделились, что зафиксированы артиллерийские обстрелы в направлении Еленовки.

Потом Генеральный штаб Вооруженных Украины сообщил, что это армия России осуществила прицельный преднамеренный артобстрел еленовской колонии, где содержались, в том числе и украинские пленные.

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