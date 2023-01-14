В подъезде, который был полностью разрушен, могли находиться до 200 человек.

Число пострадавших в результате вражеской атаки по Днепру 14 января продолжает расти.

"Уже почти 60 раненых из-за попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку. 12 из них – дети... Спасательная операция продолжается", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Как отметили в ОПУ, всего в доме, в который попали оккупанты, 16 подъездов, в которых проживало около 1700 жителей. В подъезде, который был полностью разрушен, зарегистрированы 100-200 человек, в том числе, 50 детей. На эти цифры ориентируются спасатели, которые продолжают разгребать завалы.

Видео дня

Вся девятиэтажка сейчас без электричества и газа, в квартирах повыбивало окна. Ориентировочно тысяча человек нуждается в обеспечении жильем и теплом. На месте развернули дополнительные Пункты несокрушимости.

Ракетный удар по Днепру 14 января - что известно

14 января российские оккупанты совершили очередной акт террора против мирного населения Украины, нанеся ракетный удар по городам Украины. В общем врагом было запущено 38 ракет различного типа.

Попадания фиксировали в нескольких областях, в том числе – Днепропетровской. Под обстрел попала многоэтажка в Днепре. В результате удара один (по другой информации – два) подъезд был полностью разрушен, десятки людей были ранены, многие остались под завалами. В самой многоэтажке вспыхивал пожар, горели также более десятка припаркованных возле нее автомобилей. Городские власти ожидают, что спасательная операция продлится всю ночь, к спасению людей привлечены сотни работников ГСЧС и городских служб.

По имеющейся информации, по меньшей мере 5 человек погибли в результате атаки. Среди раненых есть дети, все они находятся в больнице. Самому младшему ребенку, который пострадал, 3 года. Пострадавшая девятилетняя девочка – в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя кровавую атаку по мирному городу, заявил, что все причастные к ней россияне понесут максимальную ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: