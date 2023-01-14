Спасены 20 человек (из них 3 ребенка).

Вследствие вражеской атаки по многоэтажке в Днепре пострадали десятки людей. Уже известно о 39 раненых, из них семеро – дети.

"Российская ракета, которая сегодня попала по Днепру, ранила семерых детей. Самому маленькому – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка тяжелая. Всего уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали...", - написал в Telegram председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Также в Офисе президента Украины сообщили, что наблюдается пожар на уровне второго этажа на площади 70 м. кв. и возгорание 15 автомобилей.

Видео дня

Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома, привлечено более 230 спасателей и 67 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС и обустраиваются пункты обогрева.

Ракетный удар по Днепру 14 января

Во время массовой атаки по Украине в субботу, 14 января, российские оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. В результате удара один (по другой информации – два) подъезд были полностью разрушены. Многие жители дома остались под завалами, на месте продолжается спасательная операция.

В сети распространялись видео, на которых можно увидеть, как кричат люди, оказавшиеся под завалами. Мэр Днепра Борис Филатов прогнозировал, что спасательная операция вероятно, продлится всю ночь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавый ракетный удар российских террористов по Днепру. Он заявил, что все причастные понесут максимальную ответственность.

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