Военнослужащие продемонстрировали действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны.

Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Об этом информирует пресс-служба ВСУ.

Сообщается, что плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как рассказал командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, поднятые по тревоге воины-реактивщики, быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

"Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня и оказания команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного маневра и оставлении огневой позиции", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, военнослужащие также продемонстрировали и действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытия дымовой завесой в ходе оставления огневых позиций.

"Обучение, за которыми мы наблюдали, показали готовность украинских военнослужащих реагировать в любой кризисной ситуации",- подчеркнул генерал-лейтенант.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские военные провели тактико-специальное обучение артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б" в Херсонской области недалеко от административной границы с временно оккупированной территории Крымского полуострова.