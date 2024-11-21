По его словам, из 3 767 пленных, которых Украине удалось вернуть - 168 гражданских граждан, остальные были военнопленными.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена 3 767 защитников и защитниц, включая 168 гражданских украинцев.

"По состоянию на сейчас, вместе с Координационным штабом, с другими органами, с которыми мы работаем, нам удалось вернуть 3 767 героев и героинь из российского плена", - рассказал омбудсмен, сообщает "Суспільне".

По его словам, из 3 767 пленных, которых Украине удалось вернуть - 168 гражданских граждан, остальные были военнопленными.

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Лубинец отметил, что всех военнопленных вернули исключительно через процедуру обмена. Он также рассказал, что по официальным данным, сегодня "десятки тысяч граждан Украины находятся в российском плену". Речь идет как о военных, так и о гражданских.

Обмены пленными между Украиной и РФ

В середине октября Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что провел 58-й обмен военнопленными.

Там отметили, что среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных были 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

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