Официальных предложений об их обмене Украине пока не поступало.

Более 150 украинских военных могут находиться в плену на территории Чечни, а именно в городе Грозный. Из них 36 имеют статус "поиск лица", остальные - подтверждены.

Об этом сообщили Новости Приазовья со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. "Военные Сил обороны попадают в плен с разных участков фронта, однако впоследствии их могут передать в места содержания на территории Чечни... Режим Кадырова использует пленных в частности как "живой щит" для военных объектов, а также как рычаг для снятия санкций с представителей семьи Кадырова", - отметили в штабе.

Там добавили, что официальных предложений об обмене от властей Чечни не поступало. Украина передает всю информацию о пленных в Красный Крест, но эта организация не имеет возможности работать на территории Чечни.

Видео дня

Издание напомнило, что глава Чечня Рамзан Кадыров в конце прошлого года выставил перед собой украинских военнопленных, которые удерживаются на территории республики, и объявил о намерении поставить их на крышах стратегически важных объектов.

Напомним, использование военнопленных в качестве "живого щита" запрещает Женевская конвенция 1949 года.

Обмен военнопленными

30 декабря 2024 года из российского плена освободили 189 украинцев: 87 военных ВСУ, 43 бойца Нацгвардии, 33 пограничника и 24 представителя Военно-морских сил, а также двое гражданских.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что обмены пленными с Россией должны стать систематическими в 2025 году.

5 февраля состоялся очередной обмен пленными, домой из российского плена вернулись 150 защитников Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: