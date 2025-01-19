Полковник запаса подчеркивает, что темпы продвижения россиян падают, врагу все труднее проводить наступательные действия на фронте.

О возможном окружении Покровска говорить рано, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона Единых новостей.

"На сегодняшний день противник не имеет возможности атаковать Покровск. Они чувствуют, что сил и средств у них недостаточно, поэтому они сейчас пытаются обойти Покровск с запада и с востока. Противник намерен создать предпосылки для дальнейшего продвижения. Говорить об оперативном окружении Покровска пока очень рано. Потому что мы не даем возможности противнику прорваться", - сказал он.

Грабский подчеркнул, что именно на этом участке фронта сейчас наблюдается наиболее высокая активность противника. И речь идет не только о Покровске, а собственно о выходе противника на линию Покровск-Константиновка-Часов Яр.

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"И именно поэтому это касается и Часового Яра, и попытки его пройти в районе Торецка и Покровска", - отметил он.

В то же время Грабский подчеркнул, что темпы продвижения россиян падают, врагу все труднее проводить наступательные действия на фронте.

"Если в ноябре среднесуточные темпы продвижения составляли около 26 квадратных километров в сутки, то по данным Института изучения войны, в декабре - до 9 кв. км. Если в ноябре потери противника примерно 43 тыс., то в декабре мы уже говорим о 47 тыс. И сейчас мы видим, что высокую активность россияне сохраняют только на Покровском, частично на Купянском направлениях, и на территории РФ - на Курском. То есть противник вынужден тасовать войска, отчаянно бросать все, что возможно, но объективные темпы его продвижения уменьшаются", - сказал полковник запаса.

При этом он обратил внимание, что это вовсе не означает, что враг скоро остановится.

"Нет, отнюдь. Потому что здесь речь идет не об оперативной целесообразности, а здесь речь идет о выполнении политического заказа. Исходя из этого, противник будет лезть до тех пор, пока у него будет хватать сил. Но мы уже видим, что темп вырисовывается такой, что противнику все труднее и труднее проводить такие активные наступательные операции, как минимум на нескольких участках фронта одновременно", - сказал Грабский.

Ситуация возле Покровска - новости

Аналитики Института изучения войны (ISW) информировали, что россияне перебрасывают свои силы с других направлений в Покровск. В частности передислоцированы некоторые подразделения даже с "горячего" Кураховского направления. В то же время в ISW говорят, что темпы продвижения врага, скорее всего, останутся медленными.

На сегодня угрозы окружения Покровска нет и в целом ситуация на этом участке фронта не является плохой на стратегическом уровне, считает народный депутат, секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко. По словам нардепа, украинское командование контролирует ситуацию на этом участке и имеет замысел по постепенному уничтожению наступательного потенциала оккупационных войск.

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