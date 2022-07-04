Вечером в центре и на востоке Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Вечером 3 июля российские самолеты поднялись в воздух, угрожая ракетными ударами по территории Украины. Именно по этой причине во многих регионах объявлялась воздушная тревога.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

"В центральной территории Украины и на востоке была объявлена ​​воздушная тревога… На этот раз российские самолеты, которые носят под крыльями пресловутые ракеты Х-22, взлетели с аэродрома "Шайковка" (Калужской области РФ - ред.), облетели вокруг Украины, покрутились возле Крыма, угрожали Украине новыми ударами", - рассказал Игнат.

Также он сообщил, что обстрелов во время облета вражеской авиации не было.

Игнат также в который раз призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу, ведь ракеты класса Х, которые часто используют РФ - это сверхзвуковые крылатые ракеты большой дальности, которые чрезвычайно трудно поразить, поэтому они несут значительную угрозу.

Напомним, по словам экспертов, у России есть огромное количество советского оружия, а вооружение, которое производилось во время существования РФ, заканчивается.

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