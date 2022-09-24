Мобилизованным личным составом после короткой подготовки планируется пополнить подразделения оккупантов, которые понесли потери в Украине.

В населенных пунктах Краснодарского края России с первых часов объявления мобилизации представители военных комиссариатов начали подомовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"На территории Российской Федерации продолжаются мероприятия частичной мобилизации. В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали подомовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения.

"Мобилизованный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения воинских подразделений, которые подверглись многочисленным потерям в ходе войны на территории Украины", - отметили в Генштабе.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

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