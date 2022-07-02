Якобы Герасимов проверил группировки российских войск, которые задействованы на войне.

Российские СМИ сообщают, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приехал на временно оккупированные территории Украины. Якобы для проверки.

Как сообщает ria.ru, Герасимов проверил группировки российских войск, которые задействованы в "специальной военной операции" в Украине".

При этом росСМИ публикуют кадры с Герасимовым в командном пункте, который на прошлой неделе якобы посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На данный момент точно неизвестно, действительно ли Герасимов пересекал украинскую границу.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным Минобороны ПФ, 26 июня российский генерал Сергей Шойгу прибыл в Украину и проинспектировал российскую группировку войск, задействованную на войне. На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих относительно текущей обстановки и действий российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.

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