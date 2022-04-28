Россияне фактически "разболтали" вертикаль управления своими силами вторжения, говориться в заметке.

В Харьковской области самой критической точкой остается Изюмское направление. Накануне оккупанты опрокинули с территории Белгородской области до Изюма две батальонных тактических группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

В то же время изданию Defense Express стало известно о прибытии в Изюм начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, чтобы собственноручно осуществлять командование рашистами на Донбассе.

Издание отмечает, что поскольку Герасимов лично прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, вероятно, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования оккупационными силами, которую должен был возглавлять "мясником Алеппо" Дворников.

Предварительно советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что назначение генерала Дворникова командующим войной против Украины может означать, что российские войска "начали сами себя жалеть".

По словам Арестовича, россияне пытаются "прощупать слабое место" у украинцев, но не находят его. В то же время у украинских сил на Донбассе накапливается тяжелое вооружение для дальнейшего наступления, а у врага сил двигаться вперед нет.

Утром 28 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался, что русские наращивают темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях они оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

По мнению журналистов The Guardian, решающий период войны в Украине наступит в мае. Сейчас украинские военные не способны пойти в масштабное контрнаступление, пока в страну прибудет последняя волна западного оружия.

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