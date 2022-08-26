По его словам, в Украине все серьезнее Второй мировой войны.

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин случайно рассказал о планах России на Украину, вербуя заключенных.

Об этом пишет издание "Важные истории", ссылаясь на слова родственника одного из заключенных в исправительной колонии №2 (ВК-2) города Рыбинск Ярославской области.

На встречу с Пригожиным привели всех осужденных, кроме экс-мэра Рыбинска, который там отбывает наказание.

"На территорию лагеря въехал микроавтобус, из которого вышли люди в штатском. По словам моего родственника, один из них представился "героем России", он был в футболке с медалью. На вопрос осужденных " как вас зовут?" сказал, чтобы они "в интернете посмотрели". Позже мой близкий понял, что это был Пригожин", – рассказал родственник одного из осужденных.

По данным узника, около 300 человек захотели присоединиться к ЧВК "Вагнера", но после "собеседований" их осталось где-то 160. В ЧВК не берут осужденных за сексуальное насилие и тех, у кого в личных делах не было паспорта. Через две недели вербовщики снова приехали в колонию и отсеяли несколько десятков заключенных.

"Другие в этот день подписывали прошение о помиловании", – рассказал источник.

Осужденные подписывали прошение о помиловании в двух экземплярах. В документе отмечалось, что в случае удовлетворения прошения помилованный пойдет работать на "Ярославский бройлер" – птицефабрику, расположенную в 16 км от Рыбинска. Как отмечает издание, Все осужденные это "восприняли как шутку".

23 августа вербовщики приехали в третий раз, собрали 106 заключенных на беседу.

"Вновь выступал " герой России". Он говорил, что заключенные хорошо воюют и гибнут обычно потому, что не отступают и стреляют до последнего. Также заявлял: то, что было в Сталинграде, – цветочки, в Украине все гораздо серьезнее, и называл события третьей мировой. Говорил, что не боится ядерной войны, потому что: "Ну, взорвется АЭС и взорвется, тогда у русских будет по два х*я, а у украинцев по две ж*пы", – передал высказывание Пригожина родственник заключенного ВК-2.

На вопрос, что будет, если война закончится быстрее, чем закончится их контракт с ЧВК, Прижожин ответил, что в Украине началась "третья мировая война". Она якобы продлится несколько лет.

Как сообщал УНИАН, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. Потенциальным боевикам он предлагал денежное вознаграждение и помилование.

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