Россияне рассказали о взрывах.

В России заявили о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов "киевского режима" на Сызранский нефтеперерабатывающий завод. СМИ сообщают, что местные жители слышали по меньшей мере два взрыва. После этого в районе нефтеперерабатывающего объекта вспыхнул пожар.

Ночью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем Telegram-канале об угрозе беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на территории НПЗ работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как известно, Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ, он входит в состав "Роснефти". Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, мазут и другие продукты.

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Атаки на российские НПЗ

Как известно, удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России позволяют ослабить ее экономику. Поскольку эта отрасль является критической для российского бюджета, повреждение НПЗ уменьшает производство топлива, влияет на экспорт и создает экономическое давление.

Кроме того, успешные атаки позволяют подорвать военную логистику оккупационной армии и дестабилизировать внутренний рынок топлива.

Только вчера в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали об ударах по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтеперекачивающим станциям "Кропоткинская" и "Андреаполь".

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