Официально российские власти замалчивают факт попадания в нефтяные объекты, хотя представители компаний подтверждают информацию.

В ночь на понедельник, 17 февраля, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы заявили об атаке беспилотников и пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщает Shot, обломки одного из беспилотников якобы упали возле станицы Северской неподалеку нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар. Зато Mash пишет, что взрывы были слышны в Кавказском районе и Славянске-на-Кубани.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил атаку беспилотников, отметив, что их обломки якобы повредили 12 жилых домов. При этом он умолчал о возможной атаке на нефтеперерабатывающий завод и сообщениях о пожаре.

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В результате атаки пострадал не только Ильинский НПЗ. По данным канала "Астра", в Краснодарском крае после атаки БПЛА выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского Трубопроводного Консорциума.

"17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, кроме взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была проведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции. Пострадавших среди персонала НПС нет", - заявили в компании.

Также отмечается, что работники якобы смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Сейчас НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на пониженных режимах перекачки, минуя НПС.

НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории РФ.

Украинские атаки по российским объектам - последние новости

Как писал УНИАН, ночью 11 февраля дроны массированно атаковали Саратовскую область РФ, в результате чего был поврежден нефтеперерабатывающий завод, а также аэродром. В Центре противодействия дезинформации отметили, что завод играет важную роль в обеспечении российских оккупантов топливом.

Также сообщалось, что на Кубани после прилета дронов загорелся НПЗ. По информации местных пабликов, была атакована нефтебаза ООО "Албашнефть", в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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