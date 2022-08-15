Офицер противника официально "демилитаризовался", отметили в ВСУ.

В Украине ликвидирован еще один офицер российских оккупационных войск.

Уничтожен майор Руслан Кононович, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"…майор Руслан Кононович сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил автор.

Напомним, войска Российской Федерации вторглись в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. Противники открывали огонь по военным и гражданским объектам. Только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Примечательно, что российские власти даже не назвали войну войной - в Кремле утверждали, что начата "спецоперация", якобы направленная на "демилитаризацию" и "денацификацию".

Украинские воины дают достойный отпор противнику. На нашей земле уже ликвидировали 43 550 противников. По данным разведки, среди ликвидированных врагов есть офицеры, в том числе - генералы.

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