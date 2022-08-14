За сутки ВСУ уничтожили 8 танков и 11 боевых бронированных машин.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских оккупантов и взорвали тридцать единиц вражеской техники. Общее количество уничтоженных врагов достигло отметки 43 550 человек.

Свежей статистикой поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 14 августа

личного состава — около 43 550 (+150) человек ликвидировано;

танков — 1864 (+8);

боевых бронированных машин — 4126 (+11);

артиллерийских систем — 980 (+2);

РСЗО — 261 (+0);

средств ПВО — 136 (+0);

самолетов — 233 (+0);

вертолетов — 194 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 784 (+5);

крылатых ракет — 187 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3039 (+3);

специальной техники — 91 (+0).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на востоке и юге Украины. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении, где сейчас идут ожесточенные бои.

Напомним, в свежей сводке с фронта Генштаб ВСУ отчитался о сложных сражениях на Донбассе. Возле Ивано-Дарьевки продолжается битва, а в районе Спорного украинские защитники отразили штурм рашистов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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