За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских оккупантов и взорвали тридцать единиц вражеской техники. Общее количество уничтоженных врагов достигло отметки 43 550 человек.
Свежей статистикой поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 14 августа
- личного состава — около 43 550 (+150) человек ликвидировано;
- танков — 1864 (+8);
- боевых бронированных машин — 4126 (+11);
- артиллерийских систем — 980 (+2);
- РСЗО — 261 (+0);
- средств ПВО — 136 (+0);
- самолетов — 233 (+0);
- вертолетов — 194 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 784 (+5);
- крылатых ракет — 187 (+0);
- кораблей/катеров — 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 3039 (+3);
- специальной техники — 91 (+0).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на востоке и юге Украины. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении, где сейчас идут ожесточенные бои.
Напомним, в свежей сводке с фронта Генштаб ВСУ отчитался о сложных сражениях на Донбассе. Возле Ивано-Дарьевки продолжается битва, а в районе Спорного украинские защитники отразили штурм рашистов.
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