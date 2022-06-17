Сегодня наши воины уничтожили: личного состава – 15, орудий – 1, минометов – 1, АТТ – 19, склад с б/п – 2.

Сегодня, 17 июня, на востоке страны украинские защитники ликвидировали 15 оккупантов.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

"Сегодня, 17 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 15, орудий – 1, минометов – 1, АТТ – 19, склад с б/п – 2", - говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе озвучили сколько оккупантов уничтожено за последние сутки. Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

За почти четыре месяца с начала полномасштабной войны на территории Украины русская армия потеряла уже около 33 тыс. 150 своих бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере две сотни российских захватчиков, также семь танков, вертолет и два самолета.

Также украинская авиация наносила ударов по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

Вас также могут заинтересовать новости: