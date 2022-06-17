"ФСБшники" активно работают с председателями ОСМД по мониторингу квартир, владельцы которых выехали из города из-за оккупации.

Советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что оккупационные силы хотят использовать имущество херсонцев, покинувших город, для расселения в основном сотрудников российской ФСБ.

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Новости Приазовья".

"На сегодняшний день семьи ФСБшников, а это в основном ФСБшники, а не военные, расселенные в центре Херсона – в гостинице "Оптима". Сейчас ФСБшники активно работают с председателями ОСМД как раз по мониторингу свободных квартир, чтобы можно было заселяться в квартиры, потому что гостиница гостиницей, а они хотят переезжать к более комфортным условиям. Поэтому они сейчас выясняют, какие квартиры свободны, кто уехал окончательно, и насколько давно не появлялись люди. И начинают переселяться именно в эти квартиры из гостиницы", – заявил Хлань.

По его словам, есть случаи, когда местные жители вынуждены возвращаться в свои дома, несмотря на оккупацию, но тех, кто покидает оккупированную Херсонщину, больше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские войска понесли значительные потери на Херсонщине.

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